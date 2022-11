Anvisa vai analisar retomada de medidas restritivas por causa do repique da Covid

- Publicidade -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai se reunir com integrantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems) na próxima segunda-feira (21). A agência está analisando a elevação de casos confirmados de covid-19 em vários Estados, incluindo o Rio Grande do Sul.

A Anvisa está avaliando a necessidade de retomada da obrigatoriedade do uso de máscaras nos voos, já que atualmente é uma recomendação. Em agosto, a agência reguladora determinou o uso facultativo do equipamento de proteção. Já no final de setembro foi derrubada a exigência do uso de máscaras em cruzeiros.

A confirmação dos primeiros casos da subvariante BQ.1 acenderam o alerta dos órgãos de vigilância e secretarias de Saúde. Em São Paulo, foram identificadas duas novas sublinhagens da variante Ômicron nesta semana.

No Rio Grande do Sul, ainda que de forma tímida, houve aumento na procura pela aplicação de terceira e quarta doses da vacina contra o coronavírus. De acordo com presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems-RS), Guilherme Ribas, a entidade está solicitando as informações de imunização e estoques de vacinas junto aos municípios. Segundo Ribas, é necessário reforçar a vacinação dos retardatários e a testagem:

— Até o momento, nesses dias pós-confirmação da variante, tivemos aumento de procura por vacinação em alguns municípios. Vamos continuar monitorando nos próximos dias.

Casos

Segundo o boletim epidemiológico divulgado na quinta-feira (17) pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou, em 24 horas, 32.970 casos de covid-19 e mais 71 mortes em consequência da doença. Desde o início da pandemia, foram confirmados 34.9371.043 casos de covid-19 no país e 688.764 mortes pela doença. Ainda conforme o boletim, 34.162.530 pessoas se recuperaram da doença e 119.678 casos estão em acompanhamento.

Segundo a atualização dessa sexta-feira, às 12h, do painel de dados do governo do Estado, o Rio Grande do Sul soma 2.754.244 registros da doença e 41.231 óbitos por coronavírus desde o início da pandemia.

Fonte: Gauchazh