‘Anjo da Morte’ é condenado a 15 anos de prisão por matar homem no meio da rua em Rio Branco

Após julgamento na 1ª Vara do Tribunal do Júri, Fábio Feitosa Souza, de 32 anos, pegou 15 anos de prisão pela morte de Luiz Carlos de Freitas Lima, de 41 anos, executado a tiros em janeiro do ano passado, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

A Justiça do Acre recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) em agosto do ano passado. A decisão, assinada pela juíza Luana Campos, foi de 15 anos de reclusão em regime inicial fechado sem direito a recorrer em liberdade.