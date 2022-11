Animador que fazia personagem de Homem-Aranha em Carreta da Alegria é morto a tiros em praça

Bruno Vianna, 26 anos, chegou a ser levado ao Hospital Frei Bruno, mesma cidade onde o crime ocorreu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Caso aconteceu na Praça Pública, no centro do município, por volta das 23h30.

Segundo a Polícia Militar catarinense, o autor dos disparos, um jovem de 19 anos que não teve a identidade divulgada, foi localizado e preso em flagrante. Neste sábado (12), o delegado Wesley Costa informou que o flagrante foi convertido em prisão preventiva.

“[O autor] ficou em silêncio. Segundo o que foi apurado, o crime se deu por ciúmes de uma ex-namorada que teria se relacionado brevemente com a vítima”, disse o investigador.

Amigos lamentam morte

No perfil oficial, a Carreta da Alegria decretou luto de dois dias e informou que os serviços não serão executados neste sábado. Internautas prestaram homenagem na publicação. Em uma série de mensagens compartilhadas por seguidores, a empresa lamentou a morte de Vianna.

“Vai fazer falta para nós aqui na terra. Nosso eterno Homem-Aranha”.