Anel viário:  Ponte do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia já está 70% concluída

O anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, maior obra pública do governo do Estado do Acre na atual gestão, segue tomando forma entre as duas cidades. Com 70% da estrutura concluída, a construção da nova ponte sobre o Rio Acre se encaminha para a fase de finalização.

A ponte possuirá 251,5 metros de comprimento e 15,95 metros de largura, contemplando duas pistas de rolamento para veículos e passagem de pedestres. Para erguer essa grande obra, que deve ficar pronta no primeiro semestre de 2023, o consórcio formado pelas construtoras Cidade, CZS e Meta conta com a força de trabalho de 84 operários. Até o momento, a construção já consumiu 3,8 mil metros cúbicos de concreto e quase 4 toneladas de aço.

Com investimento estimado em R$ 60,4 milhões, o anel viário é uma obra do governo do Estado, executada por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

“Essa é a maior obra da história de Brasileia e Epitaciolândia. Um sonho antigo da população, que está se transformando em realidade e, muito em breve, vamos inaugurá-la”, declarou o governador Gladson Cameli.

Quando estiver pronto, o futuro contorno rodoviário da BR-317, a Estrada do Pacífico, terá 10,3 quilômetros de extensão. Além de desviar todo o fluxo de veículos pesados da zona urbana, o empreendimento criará um novo eixo de desenvolvimento para Brasileia e Epitaciolândia, beneficiando cerca de 50 mil moradores da região.