André, Bia Miranda, Deolane e Ruivinha formam roça de A Fazenda 14

A dinâmica do resta um foi agitada por uma briga entre o chamado “grupo A”. Com opção de salvar o até então aliado André Marinho da roça, Moranguinho optou por salvar Kerline. Ela criticou a decisão do colega de votar em Ruivinha de Marte e comprometer o combinado de indicar Iran Malfitano para a berlinda apenas pela amizade que os dois mantêm fora da casa.

A decisão da peoa fez o cantor ocupar a quarta vaga da roça e levou Malfitano às lágrimas. “Se o público quiser me tirar por ser seu amigo, pode me tirar”, disparou André para o ator. Ele também aproveitou o poder de veto para tirar Bia da prova do fazendeiro, que ocorre nesta quarta-feira (16/11). Metrópoles