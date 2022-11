Ana Maria Braga dá entrada no hospital e passa por cirurgia delicada: “Ela tinha uma dor”

- Publicidade -

Ana Maria Braga chocou a todos os seus fãs e admiradores ao dar entrada no hospital para passar por uma cirurgia vascular na perna na última sexta-feira (11).

Tudo foi confirmado através de sua assessoria de imprensa, que relatou como a jornalista passou os últimos dias:

“Ela fez essa pequena cirurgia na sexta-feira. É uma cirurgia muito simples. Ela tinha uma dor na perna la do tempo em que fez radioterapia. É um efeito colateral da radioterapia lá de trás. Mas foi uma cirurgia programada, muito simples, ela está super bem, já tá de alta, tá em casa”, disse a assessoria da jornalista.

Porém, o repórter do seu programa deu uma justificativa diferente ao vivo: “O que acontece, na próxima semana vão começar os jogos [da chave de grupos da Copa] e o Mais Você vai ficar fora do ar. Porque tem muitas partidas da Copa de manhã, vão ser quatro jogos por dia, então, o que que a Ana fez? Ela decidiu antecipar, aproveitar que essa semana tem inclusive um feriado amanhã e tirou folga, ela deu uma esticadinha básica [na folga]”, disse ele.

Programa será tirado do ar de forma temporária

Ana Maria Braga já tinha sido informada que por conta da copa, ela teria dias de folga, pois o Mais Você sairia do ar de forma temporária.

Ao saber da folga, Lourinho também disse: “Folga merecidíssima. Por isso, o Fabricio e eu estaremos aqui até sexta-feira”.

Vale mencionar que a Copa do Mundo 2022, sediada no Catar, começa no próximo domingo, 20, e a fase de grupos vai até 2 de dezembro.

Aliás, será dia 18 de dezembro a grande final a disputa, onde países do mundo inteiro brigam pela taça. Ainda não se sabe quando o “Mais Você” e Ana Maria Braga irão retornar à grade de programação.