Ameaças em grupos criminosos assustam moradores da fronteira; Veja vídeo

Um vídeo divulgado nesta quinta-feira (3) em redes sociais, mostra e evidência o alto grau de risco de viver nos bairros periféricos no município de Epitaciolândia, na região do Alto Acre, na fronteira do Brasil com a Bolívia.

O vídeo foi gravado durante na noite na praça do Bairro Aeroporto e foi divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira. Na gravação é possível ver um homem ainda não identificado usando uma pistola automática e ameaçando faccionados rivais.

As forças de segurança da região ainda não tiveram acesso ao conteúdo do vídeo e não tem informações de possíveis operações que podem ocorrer no local, para evitar um derramamento de sangue, tenho em vista que nos últimos meses foram registradas várias mortes no bairro Aeroporto e em bairros próximos, deixando claro a guerra entre grupos criminosos visando a disputa por área para a venda e passagem de drogas.

Veja vídeo:

Fonte: O Alto Acre