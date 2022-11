Ameaça: Lago do Amapá é alvo de caça e pesca predatória, denuncia moradora

- Publicidade -

A área de proteção ambiental (APA) Lago do Amapá abriga um grande número de espécies da diversidade amazônica.

O lago possui cerca de 1,2 km de extensão. A cor escura do lago é resultado de sedimentos (folhas e galhos de árvores) que se decompõe com a ação do tempo.

Pela regra da APA, apenas famílias que moram no parque podem pescar ou caçar. O problema é que moradores de fora do Lago do Amapá têm frequentado o local e praticado a chamada caça e pesca predatória.

Luziene Rodrigues é moradora da APA. Ela está revoltada com as atividades clandestinas dentro da reserva. Mãe de cinco filhos, a agricultora depende da pesca para complementar a refeição da família.

“Em sete meses morando nesse lugar nunca vi uma fiscalização do IBAMA ou IMAC. Muita gente vem de Rio Branco com arma de fogo e caça livremente na região. Sem contar os pescadores que levam o nosso sustento”, denunciou.