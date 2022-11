Alunos participam do segundo dia de provas do Enem em escola de Rio Branco e dizem estar preparados

- Publicidade -

O domingo é dia de abertura da Copa do Mundo, mas para muitos acreanos, a partida ocorre mesmo é dentro da sala de aula, com a realização do segundo domingo de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Tarsis Harife, 23 anos, é estudante e trabalha a noite entregando lanche de bicicleta. E chegou cedo para fazer sua prova na escola Armando Nogueira

“É a segunda vez que vou fazer o Enem, a primeira vez que fiz, foi no ano passado, para pegar uma base de como é o exame. Agora estou mais preparado, gosto mais das matérias de humanas do que de exatas, mas vou ver se me dou bem na prova de matemática, que tenho mais dificuldade. Vou fazer medicina, seguir o caminho da minha mãe, que é médica e mora em São Paulo, quero tentar uma bolsa para estudar na capital paulista. Estou um pouco nervoso, mas tenho fé em Deus que tudo vai dar certo”, disse.

Paula Tuane, 18 anos, é estudante, diz que está preparada para o desafio.

“Estou mais preparada agora. É o segundo ano que estou fazendo o Enem. A primeira vez foi para ter mais noção das provas. Quero fazer para nutrição. Fiz uma boa prova no primeiro dia, e acredito que também terei um bom resultado neste segundo dia”, contou.

No Acre, mais de 22 mil alunos se inscreveram nesta edição do exame, no domingo, 13, mais de 7 mil faltaram a prova. Neste último dia, os candidatos fazem a prova de matemática e ciências da natureza.

A Gazeta do Acre