Alunos do interior do estado irão gravar um documentário sobre escola estadual do Bujari

Um grupo de alunos da escola estadual São João Batista, localizada no município de Bujari, estão se preparando para fazer as gravações do documentário sobre a história da escola. Esse documentário será uma forma de comemorar os 50 anos de história do colégio.

O documentário irá reunir entrevistas com pessoas que ajudaram a construir a história da escola, como por exemplo, o primeiro diretor das instituição de ensino. Também serão entrevistados alunos que no cenário atual se destacam, como os alunos da turma de robótica, e o aluno Radialista Otávio Damasceno, que também faz parte da equipe do site Ecos da Notícia.

O grupo que irá realizar a produção, e as gravações do documentário, é formado por alunos, professores, coordenadores, e obviamente a direção da escola. o processo de produção e gravação irá acontecer nos próximos meses. a estreia está prevista para o dia 26 de julho do ano que vem, que é quando a escola completa os 50 de fundação.