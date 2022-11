Alunos da zona rural de Rio Branco participam de aulão do pré-Enem Legal

- Publicidade -

Estudantes de cinco escolas da zona rural de Rio Branco participaram, nesta quinta-feira, 3, de mais um aulão da Caravana do Pré-Enem Legal, um projeto do governo do Acre, implementado pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), que visa fornecer, aos alunos matriculados e egressos da rede pública estadual, aulas extras preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O aulão foi realizado na Escola João Batista Aguiar e reuniu 78 estudantes das escolas Dr. Santiago Dantas, São Pedro I, Nova Esperança, Capitão Edgar Cerqueira Filho e Santo Antônio II.

O assessor pedagógico e coordenador do projeto, Bartor Oliveira, explica que é a primeira vez que alunos da educação do campo participam de um aulão presencial. “Com o apoio do transporte escolar, reunimos esses estudantes, que são de escolas mais próximas à zona urbana. Também iremos atender escolas mais distantes, levando nossa equipe de professores até lá”, conta.

Além dos aulões, os estudantes têm acesso a videoaulas que ficam disponíveis na plataforma educ.see.ac.gov.br e que podem ser acessadas nas escolas do campo com acesso à internet. Já para aquelas que não possuem esse acesso, as aulas são gravadas em dispositivos de armazenamento de dados, como pendrives, e levadas até essas unidades.

A estudante Jucivania da Silva, da Escola Santiago Dantas, localizada no km 17 da Estrada Transacreana, conta que, mesmo com a rotina apertada, está conseguindo acompanhar as aulas do preparatório. Mãe da pequena Eloá, de apenas três meses, a jovem sonha em cursar Enfermagem: “Essas aulas estão me ajudando a me preparar mais ainda”.

O estudante Lucas Rodrigues, que também estuda na Santiago Dantas, conta que sonha em cursar Psicologia e que agora, com a proximidade das provas do Enem, as aulas do projeto são um reforço nos estudos. “Estou gostando muito, na reta final e me dedicando às aulas”, relata.

