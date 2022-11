Alerta! Pneumologista explica os riscos de “fumar cotonete”, desafio viral do TikTok

- Publicidade -

Mais uma moda entre os jovens começou a ganhar popularidade nas redes sociais. Dessa vez, os vídeos que estão circulando mostram os jovens acendendo a ponta do cotonete com um isqueiro para que possam inalar a fumaça produzida pelo produto.

Entretanto, apesar de parecer inofensiva, a queima dos cotonetes pode trazer graves riscos a saúde. A nova mania, que está ganhando popularidade no Tik Tok, preocupa pais, responsáveis e especialistas da saúde.

Rafael Melo, pneumologista do Hospital Brasília, da unidade de Águas Claras, alerta sobre os perigos. “Os riscos são gigantescos, principalmente em relação a intoxicação pela fumaça gerada pela queima do plástico e do algodão, queimaduras na face e lábios”, explica.

Ele acrescenta que o risco se torna ainda maior para as pessoas que já possuem algum tipo de doença respiratória. “Ao inalar tais substâncias tóxicas, os resíduos químicos desta combustão chegam ao trato respiratório comprometendo as vias respiratórias”, acrescenta.

O pneumologista alerta que o uso frequente do material potencializa a ocorrência de distúrbios respiratórios, como pneumonia química, que é uma patologia causada pela inalação de compostos ou substâncias que agrirem o pulmão.

“Há o risco de desenvolvimento de uma pneumonia química, além de agravamento de doenças respiratórias já existentes em alguns pacientes, como a asma”, conclui.

Correio Brasiliense