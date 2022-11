Aleac ilumina prédio e sinaliza apoio à campanha Novembro Azul

- Publicidade -

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aderiu à campanha Novembro Azul, nesta sexta-feira (4), e iluminou a fachada do prédio com a cor da campanha. O ato solene que aconteceu no hall do parlamento acreano, contou com a participação de deputados estaduais, servidores da Casa, e do coordenador do Núcleo e Saúde do Homem da Sesacre, Sérgio Soares.

A solenidade também contou com a presença da Banda de Música Mirim da PM que abrilhantou o evento com repertório de músicas regionais e nacionais.

O presidente do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior (PP), junto à mesa diretora, investiu na iluminação externa para reforçar as campanhas de conscientização temáticas. A iniciativa visa chamar atenção para o movimento mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, segundo câncer que mais atinge os brasileiros, perdendo apenas para o câncer de pele.

A campanha abrangerá, ainda, ações voltadas para o Dia Mundial do Diabetes, que é comemorado em 14 de novembro. A data tem como foco alertar para o impacto do diabetes, estimulando políticas públicas que favoreçam e possibilitem aos portadores da doença viver mais e melhor, promovendo o diagnóstico precoce e orientando sobre formas de tratamento adequado.

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), frisou que além da iluminação no prédio, também estão previstas atividades alusivas ao Novembro Azul na Casa, como acontece anualmente.

“Este Poder sempre esteve comprometido com as ações de saúde pública. Neste sentido, com o objetivo de reforçar ainda mais essa linda e importante campanha, decidimos iluminar o prédio da Casa, sinalizando que também aderimos à campanha Novembro Azul. As luzes mudam de cor dependendo do tema a ser destacado. É uma forma de reforçar as campanhas de conscientização temáticas. Às 17:30 de hoje, acendemos as luzes pela primeira vez. A Aleac iluminada é o mais novo cartão postal do centro da capital acreana; enfatizou o presidente Nicolau Júnior.

Em sua fala, o vice-presidente do Legislativo, deputado Jenilson Leite (PSB) destacou a importância da iniciativa.

“Quando um Poder se posiciona dando bom exemplo, chamando a atenção para um assunto tão importante como esse, isso merece ser reconhecido. Portanto, essa Casa está de parabéns por essa bela iniciativa”, disse o parlamentar.

Novembro Azul

O “Novembro Azul” é uma campanha que foi desenvolvida no Brasil desde 2011 e tem como objetivo principal a prevenção do câncer de próstata, e estimular os homens a cuidarem mais de sua saúde.

Fonte: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Revisão: Suzame Freitas

Foto: Sérgio Vale

