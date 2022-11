Alckmin anuncia novos nomes do Gabinete de Transição na segunda

O Gabinete de Transição do governo de Jair Bolsonaro (PL) para o de Lula tem 57 nomes confirmados, mas eles só começam o trabalho oficialmente após a publicação no Diário Oficial da União (DOU). Serão quatro coordenações e 31 núcleos temáticos, divididos em assuntos como educação, saúde, cultura, segurança pública e meio ambiente.

O primeiro nome confirmado foi o de Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente eleito que coordenará a transição. Na terça-feira (8/11), ele assinou a portaria que instalou o gabinete, em cerimônia no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O local é usado pelas equipes de transição desde 2002 e, desta vez, ficará ocupado até a primeira semana de janeiro.

Segundo integrantes da transição, cerca de 100 pessoas integrarão o grupo, desde selecionados até voluntários. O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, afirmou que já indicou 50 nomes, além de 32 não remunerados. No total, 150 pessoas podem ser contratadas, de acordo com a Constituição.

Confira os grupos integrantes da transição oficializados até agora:

Grupo técnico de desenvolvimento social e combate à fome

– André Quintão Silva

– Isabela Giordano Gil Moreira

– Márcia Helena Carvalho Lopes

– Simone Nassar Tebet

– Reinaldo Takarab

– Renato Sérgio Jamil Maluf

– Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello

Grupo técnico de comunicação

– Alessandra Orofino

– Cézar Santos Alvarez

– Jorge Bittar

– Helena Martins

– Paulo Bernardo Silva

Grupo técnico de direitos humanos

– Janaina Oliveira

– Luiz Alberto Silva dos Santos

– Maria do Rosário Nunes

– Margarida Quadros

– Maria Vitória Benevides

– Rubinho Linhares

– Sílvio Luiz de Almeida

Grupo técnico de mulheres

– Anielle Franco

– Aparecida Gonçalves

– Eleonora Menicucci de Oliveira

– Maria Helena Guarezzi

– Roberta Eugênio

– Roseli Faria

Grupo técnico de indústria, comércio e serviço

– André Ceciliano

– Germano Rigotto

– Jackson Schneider

– Luciano Coutinho

– Marcelo Ramos

– Paulo Feldman

– Paulo Okamoto

– Rafael Lucchesi

– Tatiana Conceição Valente

Grupo técnico de economia

– André Lara Resende

– Guilherme Santos Mello

– Nelson Henrique Barbosa Filho

– Pérsio Arida

Grupo técnico de planejamento, orçamento e gestão

– Antônio Carlos Lacerda

– Enio Verri

– Esther Dweck

– Guido Mantega

Daniella Fernandes Cambauva e Vinicius Carnier Colombini também foram nomeados para exercer o cargo especial de transição governamental, em nível IV.

