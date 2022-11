Alan Rick celebra avanço das obras do novo hospital de Sena Madureira

- Publicidade -

O deputado federal e senador eleito Alan Rick (União Brasil) usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 18, para comemorar o avanço das obras de reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Obra para a qual ele destinou mais de R$ 12 milhões, valor que contempla também a aquisição de equipamentos para o novo hospital.

“É uma felicidade muito grande ver as obras do Novo Hospital de Sena Madureira avançando. A reforma do espaço anterior também. Tudo para oferecer melhor assistência de saúde para a população de Sena e de toda a região do Purus.” – comemorou.

O deputado federal também agradeceu o empenho da equipe da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). “Essas obras são fruto de muito trabalho nesses dois mandatos como deputado federal. Mais de R$ 12 milhões em emendas destinadas, acompanhamento do projeto e obra. Cobrei bastante meu amigo secretário Cirleudo e a equipe da SEINFRA, que me deixam muito feliz com esse avanço. Quero parabenizar e agradecer a essa equipe.” – completou.

De acordo com o secretário Cirleudo Alencar parte da obra está em fase de acabamento para entrega. “A pretensão é que a gente possa entregar o centro cirúrgico e os dois andares aqui da parte administrativa do hospital ainda em dezembro”. – pontuou.

O novo hospital beneficiará a população de Sena Madureira e de todos os demais municípios da região do Purus.

Fotos: Jean Lopes/Acre News