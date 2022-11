Agência dos Correios do Bosque é desativada e entregas de Senador Guiomar serão feitas por central de Rio Branco

- Publicidade -

Os Correios do Acre realizaram algumas mudanças em suas estruturas na capital acreana e em Senador Guiomard, no interior. Em Rio Branco, a agência franqueada, localizada na Rua Isaura Parente, Bosque, encerrou suas atividades na última quarta-feira, 16.

De acordo com o órgão, o fechamento ocorreu devido a rescisão contratual com o prestador do serviço. Os clientes da região continuarão tendo acesso aos serviços e produtos dos Correios nas três agências próprias:

-Central – Avenida Epaminondas Jacome, aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h;

-Oca – Rua Quintino Bocaiuva, aberta de segunda a sexta-feira das 7:30h às 13h;

-João Eduardo – Avenida Sobral, aberta de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e 14h às 16h;

Outra importante mudança anunciada pelos Correios trata da agência de Senador Guiomard, que a partir de agora, as entregas de correspondências do município serão feitas pela Central de Rio Branco, e não pela agência própria da cidade.

De acordo com a assessoria de comunicação do órgão, as entregas não serão prejudicas e seguem normalizadas. “Apesar de sair de Rio Branco, como a distância é curta, as entregas seguem normalmente. Elas vãos sair de Rio Branco, mas, seguem o mesmo fluxo.”

O site apurou que na prática a mudança ocorre na frequência das entregas, que a partir de agora saem todos os dias, de segunda a sexta feira de Rio Branco, para serem distribuídas em Senador Guiomard. Anteriormente, as entregas eram realizadas três vezes por semana. Além disso, a distribuição passou a ser feita por um carteiro em um carro e dois carteiros em motocicletas. Os carteiros que atuavam no município vão trabalhar em Rio Branco.

A Gazeta do Acre