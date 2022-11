Adolescente fica ferido ao sofrer acidente de trânsito em Sena Madureira

- Publicidade -

Um adolescente identificado até o momento apenas pelo nome de Êndrio, de 17 anos, ficou bastante ferido ao sofrer um acidente de trânsito no início da noite desta sexta-feira (18) em uma via do bairro Jardim Primavera em Sena Madureira, no interior do Acre.

De acordo com informações de populares, ele transitava em uma bicicleta quando se desequilibrou e caiu batendo a cabeça no asfalto o que ocasionou um sangramento ativo.

De imediato, os moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que encaminhou a vítima ao hospital João Câncio Fernandes para receber os primeiros atendimentos.

Caso seja constatada alguma fratura, ele será encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, para receber atendimento especializado.