Adeus, PSG? Presidente de clube garante que Messi será contratado em 2023: “Eu sei que Messi virá”

O argentino Lionel Messi, do PSG, que pensa, neste momento, apenas na disputa da Copa do Mundo, pode estar com seus dias contados dentro do clube da Ligue 1. Com contratato até julho do ano de 2023, o argentino ainda não conversa com a diretoria do clube francês para uma renovação de contrato, e os rumores de uma possível saída crescem.

Messi tem 35 anos de idade e assinou com o PSG por duas temporadas. Há mais de um ano de clube, ele entra na reta final de seu contrato, e interessados é o que não faltam. O Barça, como sempre, é um dos que olham para o jogador, mas é a Inter dos EUA que aparece como possível destino.

Em matéria do portal GOAL, a Inter de Miami tem bastante clareza na contratação de Messi em 2023. O interesse é forte e dentro do clube há certeza de que Messi será o grande reforço do clube no futuro. Quem informa é o diretor da Inter, Chris Henderson.

“Eu sei que Messi virá! É ótimo estar conectado com jogadores incríveis e nosso clube está ligado. Não quero comentar sobre alguém que não está no nosso elenco, especulações e rumores, mas ele é um dos maiores jogadores que já jogou”, começa.

“Messi em qualquer time do mundo vai mudar esse time. Não quero especular e falar sobre ele em nosso time, mas ele muda todas as ligas e todos os times em que joga. Tudo se resume a qual é o caráter do jogador? Qual é a sua motivação para vir para a liga? O equilíbrio entre os jogadores mais velhos nesta liga e os jogadores mais jovens se resume a essa motivação, o nível de condicionamento físico do jogador, o motivo dele estar vindo e, em seguida, ser capaz de integrá-lo ao que você está fazendo como clube e para onde está indo”, finaliza.

Por parte do PSG, há intenção de renovar com Messi, mas o clube de Paris sabe que, neste momento, o argentino pensa, somente, na disputa da Copa do Mundo deste ano.