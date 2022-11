Acusados de tentar matar morador de rua em Rio Branco passam a ser réus

- Publicidade -

Alcemir Paiva dos Santos Costa, o “Chibica” e Paulo Mendonça da Silva, acusados por tentar matar o morador de rua Marcos Paulo Alves, passaram a ser réus no processo. A decisão foi da Juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri Luana Campos, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Acre.

A dupla vai responder ação penal, que é a produção de provas no âmbito da Justiça, por tentativa de homicídio. O crime aconteceu na noite de 21 de junho de 2022 em um prédio abandonado, localizado na Rua Benjamim Constant, no Centro de Rio Branco.

A vítima foi ferida a golpes de faca após uma briga. Logo em seguida, Alcemir Paiva dos Santos e Paulo Mendonça da Silva foram presos pela Equipe de Pronto Emprego da Divisão Especializada de Investigações Criminais, a DEIC.

No dia seguinte os dois tiveram as prisões preventivas decretas em audiência de custódia no Fórum Criminal da Comarca de Rio Branco, mas Alcemir Paiva e Paulo Mendonça respondem o processo em liberdade.

O alvará de soltura foi expedido no dia 5 de outubro pela Justiça do Acre.

