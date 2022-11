Acusado de agressão, Marcelo Bimbi chora com ligação de Nicole Bahls

- Publicidade -

Acusado de agredir uma mulher após um suposto ménage frustrado, Marcelo Bimbi chorou ao ser amparado por Nicole Bahls, sua ex-companheira. O campeão do Power Couple 4 (2019), da Record, negou que tenha sido violento e disse que se emocionou ao receber uma ligação da ex-Pânico.

“Depois desse episódio, a Nicole Bahls te procurou?”, questionou Roberto Cabrini. “O único momento em que chorei foi com uma ligação que recebi dela”, respondeu o modelo.

Durante o Domingo Espetacular de ontem (31), o jornalista da Record perguntou se Nicole duvidou da fala do ex-marido, tendo em vista a acusação feita por uma mulher.

“Em nenhum momento. Ela nem perguntou se eu fiz porque ela me conhece. Foram sete anos, nunca levantei a voz. Não foram sete dias nem sete meses. Foram sete anos. Então, isso me doeu. Ser acusado dessa forma me doeu”, afirmou Bimbi, entre lágrimas.

O caso começou na madrugada de terça (25). Bimbi estava em Belém (PA) para encontrar a modelo Leticia Coelho, com quem mantinha um relacionamento amoroso sem compromissos. Segundo ela, ele teria a agredido após tentar transar sem camisinha com a jovem e com uma terceira mulher que também estava no hotel.

“Eu fiquei como inútil na história, que não deu certo o que ele queria. A menina foi embora, então ele ficou [dizendo:] ‘Tu é inútil, nem para isso tu serve’. Estava arrumando a minha mala, ele puxou meu cabelo. Nisso, eu relutando com ele, consegui mordê-lo. Aí ele me soltou e eu deitei na cama. Ele me deu um soco nas costas, para revidar a mordida”, afirmou Leticia.

Para Cabrini, Bimbi negou que tenha tentado transar sem preservativos e também rejeitou a versão de que teria agredido Leticia. “Hora nenhuma! Do meu tamanho, 1,94m, 110 kg. Se eu der um soco nas costas de alguém, pelo amor de Deus”, argumentou o ator.

Segundo a reportagem da Record, o exame de corpo de delito realizado em Leticia apontou “ausência de lesões corporais traumáticas recentes de interesse médico legal”.

Confira a reportagem na íntegra:

UOL