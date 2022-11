Acreanos percorrerão mais de 2,5 mil quilômetros até Brasília para se unirem com manifestantes que não aceitam resultado das urnas

- Publicidade -

Um ônibus de turismo com mais de 40 pessoas saiu do município de Brasiléia na tarde deste sábado, 12, com destino a Brasília.

Os acreanos percorrerão mais de 2,5 mil quilômetros para apoiar manifestantes de várias partes do Brasil, que não aceitam o resultado das urnas, que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 30 de outubro.

Antes de embarcarem no ônibus, os passageiros fizeram uma oração pedindo proteção durante a viagem.

“Não desanimem! Confiem em Deus que tudo vai dar certo. Rumo a vitória, por nossas famílias e pela Nação”, disse uma das integrantes do grupo, que também passou por Xapuri para buscar outras pessoas que também farão parte da caravana.

Dell Pinheiro