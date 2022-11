Acreanos Kelry Gabriele e João Pedro são eleitos Miss e Mister Brasil 2022; confira

- Publicidade -

Os jurados elegeram na última segunda-feira de novembro (9), Kelry Gabriele e João Pedro como a mulher e o homem mais bonitos do país. O concurso foi realizado em Curitiba no Paraná, com o objetivo de contemplar a cultura da região Sul do Brasil aliado a beleza dos diferentes padrões de beleza.

A candidata foi eleita Miss Pré Teen Brasil Summer de 2023, e vai representar o Brasil no Peru em maio de 2023. A acreana concorreu com dez meninas de vários estados brasileiros, em sua categoria. Ela usou seu traje típico confeccionado pelo estilista Jean Calypso, como também o seu traje de gala.

Moradora do Apolônio Sales e filha do casal Édson José Vila Nova, Dayane Aparecida Langa, a nova Miss Brasil conversou com o ContilNet logo após vencer o concurso e revelou sua jornada até o almejado título. A acreana também revelou seus próximos passos.

“Minha trajetória como miss começou no concurso estadual, quando disputei o título estadual e fui eleita, e ao longo dos meses iniciou uma preparação para o concurso nacional. Hoje me sinto orgulhosa de receber o título de Miss Brasil Pré Teen Summer de 2023, agora começa uma longa jornada para representar o Brasil no concurso internacional no Peru em maio de 2023. O concurso estadual tem como coordenador o Scouter Sidney Lins, e na coordenação nacional Leandro Anthony. Gratidão a todos que sonharam junto conosco nesse projeto de elevar o Acre e o Brasil para os concursos internacional”, disse.

POR DOUGLAS RICHER

O acreano João Pedro, de 11 anos, estudante do colégio alternativo, ganhou o concurso Mister Brasil pré teen Culture 2023. Com o traje típico ‘arara azul’, João ganhou o melhor traje típico, também traje de galã. O acreano esteve acompanhado da mãe Talessa e sua tia Katheryny.

João conversou com a coluna Douglas Richer e falou da sensação de trazer o título de Mister Brasil Pré Teen Culture 2023 para o Acre.

“Tô muito feliz, a ficha ainda não caiu ainda. Primeiro quero agradecer a Deus, depois a minha tia Kathe por teu acreditado em mim e me apoiado pra vir disputar e a minha mãe que tá sempre do meu lado me apoiando também. Tô muito, muito feliz e orgulhoso de poder levar a faixa e o título pro Acre e com a sensação de dever cumprido”, disse em entrevista a este colunista.

Com duas premiações, o novo Mister Brasil embarca no próximo ano para o concurso internacional, que deve acontecer em Arequipa ou em Punta Cana, na República Dominicana.

Contilnet