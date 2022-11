Acreano que divulgou vídeos de briga no Tardezinha diz que foi espancado por envolvidos

- Publicidade -

O promoter e influenciador digital com atuação em Rio Branco, no Acre, Jackson Costa, registrou em suas redes sociais ter sido vítima de agressão por um grupo de homens não identificados. Ele disse que estava num determinado lugar, que não revelou o endereço, quando chegaram quatro homens e, do nada, passaram a agredi-lo, a chutes, socos e pontapés.

Jackson Costa ficou muito machucado, com escoriações no rosto e cortes na cabeça. Ele procurou o Pronto Socorro de Rio Branco e anunciou que iria comunicar as agressões à polícia. Na publicação, a vítima insinua que pode conhecer ou identificar os agressores.

A causa da agressão, segundo insinua a vítima, seria a publicação de vídeos, em suas páginas de redes sociais, de brigas ocorridas na frente de uma casa noturna de Rio Branco, o chamado “Tardezinha”. No local ou em suas imediações são registradas confusões com frequência entre frequentadores. O promoter teria tido acesso aos vídeos das brigas e publicado em sua página, Aprecie Acre.

Antes das agressões, Jackson Costa havia registrado, também em suas redes sociais, que vinha recebendo ameaças por causa da publicação dos vídeos. “Estamos recebendo diversas ameaças de envolvidos no vídeo da briga de ontem (11) no tardezinha e seus respectivos amigos”, escreveu. “Mas por questões de segurança não iremos delatar. Na segunda estarei entrando com todas as medidas legais contra ataques e ameaças dos respectivos envolvidos”, acrescentou.

Na publicação mais recentemente, o influencer já fala como ocorreram as agressões. “Fomos atacados na noite de ontem. E analisando a forma como aconteceu e a falta de motivos para tal, acreditamos ter sido uma reação às ameaças que recebemos na última semana dos responsáveis pelo vídeo da briga no Tardezinha. Tive pequenas lacerações mas passo bem. Todos os envolvidos e ameaças que recebi são suspeitos”, escreveu.

Contilnet