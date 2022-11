Acreano que busca o mais alto patamar do fisiculturismo mundial é destaque de reportagem da TV Cultura

- Publicidade -

O acreano Ramon Rocha Queiroz, conhecido popularmente como “Dinossauro do Acre”, foi personagem de uma longa reportagem do Sistema de Comunicação da Fundação Padre Anchieta que engloba a TV Cultura.

A reportagem assinada pelo jornalista Matheus Macarroni revela o trabalho desse acreano de 27 anos que figura como uma das maiores estrelas do esporte brasileiro da atualidade.

Na matéria, Ramon falou do trabalho de mudança do Acre para São Paulo, como tem lidado com a saudade da família, de como trabalha com as críticas na profissão, dos treinos pesados, de como conquistou o título Olympia 2022 e por fim dos negócios. Queiroz lançou a sua própria marca de roupas.

“Hoje, minhas roupas são vendidas lá fora e aqui no Brasil também. Para mim está sendo uma coisa nova, não tem nem muito o que falar ainda. Mas é muito bom, porque não fico somente no lado atleta, dá para focar no lado empresarial também. Se amanhã eu me acidentar, o que vai ser do Ramon sem algo a mais que o esporte?”, questiona ao jornalista.

Leia aqui a reportagem completa.

Por Wanglézio Braga/Acre News