Acreanão 2023 vai começar na última semana de fevereiro

O primeiro encontro arbitral visando à disputa do Campeonato Acreano-2023 ocorreu na tarde desta terça-feira (1º), na sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC), anexa ao estádio Florestão.

O encontro foi primeiro envolvendo os dirigentes de clubes e a direção da FFAC para discutir os detalhes da próxima temporada, mas avançou bastante e praticamente tudo a respeito do torneio ficou pré-estabelecido.

De acordo com o coordenador de competição da entidade futebolística, desportista Leandro Rodrigues, a bola vai rolar a partir do dia 25 de fevereiro, com as equipes divididas em duas chaves e seguindo o mesmo modelo de regulamento praticado nesta temporada. “Os onze clubes credenciados para o torneio serão divididos em duas chaves. Os três melhores de cada grupo avançam para o returno, onde a equipe que somar o maior número de pontos durante as cinco rodadas, será declarada campeã”, explicou Rodrigues.

Leandro Rodrigues disse ainda que neste primeiro encontro do arbitral também ocorreu a ordenação das chaves observando os critérios técnicos da competição deste ano. Com isso, os grupos ficaram definidos da seguinte maneira: Humaitá, Adesg, Rio Branco, Plácido de Castro, Independência e Andirá (Grupo A); São Francisco, Galvez, Náuas, Atlético Acreano e Vasco da Gama (Grupo B).

Mudança

Entre uma das poucas mudanças aprovadas pelos dirigentes para a próxima temporada está relacionado aos dias de jogos da competição. Na busca de fugir da concorrência da TV aberta, os cartolas resolveram agendar as partidas para as terças-feiras (17h e 19h) e sábados (15h e 17h).

A respeito dos locais dos confrontos da competição, o estádio Florestão, por enquanto, será o único palco. No entanto, existe a perspectiva da realização de jogos no campo “B” da Federação de Futebol do Acre (FFAC), mas, para isso, o espaço precisar passar por alguns ajustes para atender à legislação esportiva (alambrados, arquibancada entre outros).

