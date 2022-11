Acreana Gloria Perez culpa público por fracasso de sua novela

- Publicidade -

Neste final de semana, a autora Glória Perez, de 74 anos, usou as redes sociais para tentar entender as reclamações dos telespectadores sobre o enredo de Travessia, sua atual novela no horário nobre da TV Globo. Entretanto, a novelista acabou confrontando as opiniões do público em seu perfil no Twitter, colocando a culpa da baixa audiência da sua trama nos próprios telespectadores.

“Gloria, por favor, faz uns ajustes no enredo. Está confuso de acompanhar as passagens de tempo. Sou noveleira e ainda não consegui me apegar na história de Travessia”, pediu uma internauta. “Me dá um exemplo pra eu entender melhor”, respondeu a autora.

“Outro ponto, chiara vive no celular e está procurando Moretti em papeis antigos ??? Pode estar pesquisando na internet, né ?”, questionou a telespectadora. “Bem que podia, não é? Dr Google, eu estou procurando o Moretti, ache ele pra mim! E o Dr Google: temos alguns milhões de Morettis aqui. Qual deles?”, ironizou a novelista.

Em outro momento, Glória Perez rebateu uma internauta que reclamou do tempo excessivo de tela de Ari (Chay Suede) e de Guerra (Humberto Martins), afirmando que pula as partes dos dois personagens quando assiste a novela pelo Globoplay. “E quando a história é toda interligada e a gente vê pulando partes, o que acontece? Não entende nada! Agora entendi você”, ironizou a autora sobre a sugestão.

[Observatório da TV]