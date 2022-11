Acreana de Cruzeiro do Sul é bicampeã de Bocha durante as Paralimpíadas Universitária em João Pessoa

A bocha é praticada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas. No Brasil, a modalidade surgiu na década de 70. A competição consiste em lançar as bolas coloridas o mais perto possível de uma branca. Os atletas ficam sentados em cadeiras de rodas e limitados a um espaço demarcado para fazer os arremessos. É permitido usar as mãos, os pés e instrumentos de auxílio, e contar com ajudantes (calheiros), no caso dos atletas com maior comprometimento dos membros. No caso da acreana, houve ajuda da atleta da liga de vôlei cruzeirense Uany Andrade.

Ritinha está sendo aguardada com muita expectativa na cidade. O vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso congratulou a atleta. “Nessa manhã fomos surpreendidos com a excelente notícia de que a nossa atleta Rita de Cássia foi medalha de ouro na Bocha, em João Pessoa (PB). Como auxiliar, a Ritinha conta com a atleta da liga de vôlei cruzeirense Uany Andrade. Que orgulho dessas guerreiras e da medalha de ouro conquistada, que honra nossa Cruzeiro do Sul lá fora! A Prefeitura Municipal apoia e continuará apoiando nossas queridas atletas”, comemorou.

Por Wanglézio Braga/Acre News