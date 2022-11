Acre teve redução estatisticamente significativa na taxa de desemprego, diz pesquisa

- Publicidade -

Acre, Ceará, Rondônia, Paraná, Maranhão e Minas Gerais são as unidades federativas do país que tiveram redução estatisticamente significativa na taxa de desemprego na passagem do segundo trimestre para o terceiro trimestre de 2022. É o que dizem os dados divulgados hoje (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) verificou ainda que na média nacional, a taxa de desemprego baixou de 9,3% no segundo trimestre para 8,7% no terceiro trimestre.

De modo geral, a taxa de desemprego ficou estatisticamente estável em 21 das 27 unidades da Federação. O resultado significa que a oscilação ficou dentro da margem de erro da pesquisa.

Por Wanglézio Braga/Acre News