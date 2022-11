Acre termina participação nos Jogos Escolares Brasileiros com sete medalhas

- Publicidade -

O Acre encerrou a participação nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) com sete medalhas em cinco modalidades. A competição nacional, que reuniu estudantes de todo Brasil e foi disputada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro (RJ), terminou nesta terça-feira (15).

O principal destaque do Acre foi o Colégio Acreano, de Rio Branco, que foi campeão da Série Prata no futsal masculino e conquistou medalha de ouro. O Colégio Meta e Colégio Militar Dom Pedro II levaram bronze no handebol masculino e vôlei feminino, respectivamente.

O Acre também conquistou dois bronzes e uma de prata no ciclismo com os estudantes Danilo Silva Araújo Gomes e Laís Vitória de Alencar Silva. Eles chegaram ao pódio nas provas de velocidade e por pontos.

O atletismo acreano também conseguiu chegar ao pódio. O estudante Jamerson Guilherme Sales ficou com bronze no lançamento do disco.

Os estudantes acreanos também competiram na natação, wrestling, ginástica rítmica, tênis de mesa, badminton, judô, taekwondo, basquete, xadrez e ginástica rítmica, mas não conseguiram medalhas.

Quadro de medalhas do Acre – Jogos Escolares Brasileiros

Fonte: Ge