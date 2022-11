Acre sedia Circuito Internacional da capoeira com participação de atletas de 4 países

- Publicidade -

Com uma programação extensa, que começa nesta quinta-feira, 17, e segue até o domingo, 20, a capital acreana, Rio Branco, sedia o 13º Circuito Internacional de Capoeira Acre/Brasil, que reúne atletas de quatro países: Japão, Colômbia e Peru e de alguns estados brasileiros.

Na programação, estão incluídas oficinas, rodas de capoeira, formatura de 250 alunos e vivências. Incluindo um momento inédito, que é a formação de alunos portadores de necessidades especiais da Escola Dom Bosco.

“Hoje, às 18h, vamos fazer a abertura no Lago do Amor, com um aulão aberto e quem tiver interesse em participar, pode chegar e venham com muita alegria porque vocês vão gostar”, disse Ozeias Figueiredo, mais conhecido como mestre Caboquinho, organizador do evento.

Além dos atletas de outros países, também participam representantes do Ceará e Rondônia e alguns municípios do Acre, como Tarauacá, Porto Acre, Xapuri, Senador Guiomard, Brasileia e Rio Branco.

“É um momento único para os praticantes desta modalidade esportiva e cultural. Receber a sua corda de graduação de capoeira simboliza uma conquista pelo esforço e o aprendizado adquirido. Muita alegria e emoção vão contagiar a todos, além de um grande show de Cultura Afro-Brasileira preparado para esta ocasião”, disse.

Confira a programação completa:

