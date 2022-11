Acre registra mais de 150 casos de Covid nesta quinta e Sesacre retorna com boletins diários

- Publicidade -

Em decorrência do aumento de registros nos casos de Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), retornou, a partir quinta-feira, 17, com os boletins informativos diários sobre a covid-19, que estavam sendo divulgados uma vez por semana.

De acordo com o boletim, nesta quinta-feira, foram confirmados 153 novos covid-19. Além disso, foram incluídos 2.281 outros casos confirmados, referente ao período de janeiro a julho de 2022 que, por problemas de atualização, ainda não haviam sido contabilizados. O número total de infectados notificados é de 152.558 em todo o estado.

O Acre, até o momento, registra-se 359.276 notificações de contaminação pela doença, sendo que 206.701 casos foram descartados e 17 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 150.159 pessoas já receberam alta médica da doença, e não há registro de pessoas internadas até a última atualização desta reportagem.

Nenhum óbito foi notificado, nesta quinta, 17, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 permaneça em 2.029 em todo o estado.

A Gazeta do Acre/Maria Meirelles