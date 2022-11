- Publicidade -

A seleção acreana perdeu para a Apade, do Pará, por 2 sets a 0, com parciais de 25 x 22 e 25 x18 no início da manhã desta sexta, 18, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e foi eliminado do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Master.

“Fizemos um bom campeonato. Essa participação inédita precisa ser elogiada por vários motivos. Tivemos apoio somente da federação de vôlei e os atletas pagaram para jogar essa competição”, disse o técnico Carlos Leopoldo.

Por PHDEsporte