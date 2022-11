Acre participa da comissão organizadora da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena

- Publicidade -

As ações do governo, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), em relação às melhorias e avanços das políticas indígenas em saúde ganharam destaque nacionalmente. A equipe da secretaria foi acionada para fazer parte da organização da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena.

É a primeira vez que a Saúde Indígena Estadual participa do evento que ocorre entre os dias 14 e 18 de novembro, em Brasília, reunindo representantes dos povos indígenas de todo território brasileiro, além das instituições que atuam na área.

As tratativas para a culminância do evento tiveram início em maio de 2022. Desde lá, o técnico da Saúde Indígena da Sesacre, Vanderson Brito, vem atuando na comissão de organização.

“Daqui, a gente sai com mais propostas, políticas de saúde indígena atualizadas e com mais ferramentas para o fortalecimento da saúde indígena do Acre. É um momento histórico para a Saúde, pois demonstra o cuidado da gestão com nossos povos originários”, destacou.

Agência Acre