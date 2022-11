Acre no Ranking de Competitividade dos Estados tem contribuição do governo do Acre

As políticas públicas executadas na atual gestão contribuíram com os resultados positivos alcançados em várias áreas. Na segurança pública, os investimentos e ações do Estado foram fundamentais para a drástica redução no número de mortes violentas. Assim como a solidez fiscal, por meio do pagamento de mais de R$ 6 bilhões em dívidas retroativas e retorno dos gastos com pagamento de pessoal para percentuais abaixo do limite prudencial.

De acordo com o governad0r Gladson Cameli, a meta é seguir implementando novas ações para que o estado se torne ainda mais competitivo nos próximos anos.