Acre fica isolado novamente por causa dos novos bloqueios em Rondônia: PRF confirma

- Publicidade -

A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia (PRF-RO) confirmou no início da tarde de hoje (18), novos bloqueios ao longo da BR-364. Desses, dois bastante importantes para o Estado do Acre nos distritos de Nova Califórnia (KM 1070) e Extrema (KM1040), ambos em Porto Velho. A região é principal ponto de ligação, via estrada, do Acre para com o restante do Brasil.

Mais cedo, foram registrados em todo o estado de Rondônia apenas cinco pontos. Com a nova atualização, a PRF atestou 10 pontos de bloqueio no total. O motivo dos bloqueios é por conta de grupos insatisfeitos com o resultado das eleições. Eles pedem intervenção militar.

“Conforme dados preliminares coletados por nossas equipes de campo, o número de manifestantes é bastante reduzido, se comparado aos eventos anteriores. Em análise inicial, que precisa de validação dos fatos, aparentemente, o grupo atual é composto por dissidentes que não aceitaram os acordos firmados anteriormente. Cumprindo as decisões judiciais, a PRF atuou, desde 31 de outubro, em todos os locais de manifestação observados no estado e após acordo com as lideranças não houve necessidade do uso da força e foram estabelecidos compromissos de não fechamento das vias terrestres”, informou a PRF nas redes sociais.

Segundo a PRF, “Essa nova ação, que desrespeita a Constituição Federal de 1988 e prejudica toda a sociedade rondoniense, limitando o direito de ir e vir de cidadãos brasileiros não será tolerada. Ações dessa natureza prejudicam não só o livre trânsito das pessoas como também geram prejuízos a pequenos comerciantes, colocam em risco a saúde de pessoas em tratamento e o atendimento de urgência e emergência aos acidentados, o deslocamento de estudantes, profissionais de segurança pública, equipes da área de saúde, dentre outros. As centenas de mensagens e ligações recebidas pela PRF em Rondônia demonstram a insatisfação e a desaprovação da população com esse tipo de manifestação, que gera transtornos em diversas áreas”.

Os agentes da lei iniciaram tratativas com as instituições que consolidaram a Força Tarefa conjunta e em breve iniciará os protocolos para normalização do fluxo de trânsito nas BRs, empregando o uso da força nos locais em que o diálogo não surtir efeitos. “Aos que necessitam realizar viagem, a PRF orienta que muitos trechos não são atendidos por sinal de operadora de celular ou internet e também que não existem estruturas de apoio nos locais (apenas pequenos comércios de beira de estrada), assim, é fundamental redobrar os recursos para as possíveis necessidades dos viajantes”, concluiu a nota da PRF.

Por Wanglézio Braga/Acre News