Acre fica abaixo da média nacional no quesito transparência, diz pesquisa da Atricon

Dados apurados e divulgados pelo Programa Nacional de Transparência Pública da Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) apontam que o Acre está abaixo da média nacional no quesito índice de transparência.

O estado registrou 61%, enquanto que a média da transparência pública é de 67%. Para a Atricon a média nacional é considerada intermediária de acordo com critérios do levantamento. O estudo analisou 7.939 portais de 4.191 municípios brasileiros.

No quadro geral, o Pará apresenta maior porcentagem (95%), seguido de Rondônia (83%) e Espírito Santo (80%). Já o Rio Grande do Sul (57%), Piauí (46%) e Amapá (36%) ficaram nas três últimas posições, respectivamente. Roraima foi a única unidade da federação que não participou do levantamento.

O Acre ficou na frente dos estados: Pernambuco (60%), Alagoas (60%), Paraíba (59%), Rio Grande do Sul, Piauí e Amapá.

Para fazer o levantamento, a Atricon analisou os portais da União, dos Estados e dos Municípios, do Poder Judiciário, dos Ministérios Públicos, dos Tribunais de Contas e das Defensorias.

O documento da Atricon tem apoio do Conselho Nacional de Controle Interno, da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), do Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas (CNPTC) e do Instituto Rui Barbosa (IRB).

Por Wanglézio Braga/Acre News