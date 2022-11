Acre estreia com vitória no Brasileiro Master de Vôlei

- Publicidade -

A seleção acreana venceu Goiás por 2 sets a 1 com parciais de 25 x 22, 18 x 25 e 15 x 8 na manhã desta quarta, 16, em Saquarema, no Rio de Janeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro Master de Vôlei Masculino.

“Foi um jogo bem complicado, mas conseguimos uma vitória importante. Agora é descansar porque temos mais um confronto importante”, declarou o técnico Carlos Leopoldo.

Segundo confronto

A seleção acreana volta à quadra na tarde desta quarta, às 13 horas (hora Acre), para enfrentar a equipe do Castelo, de Pernambuco. Uma nova vitória deixa a seleção acreana próxima da semifinal do Brasileiro.

PHDEsporteClube