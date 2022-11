Acre está entre os dez estados mais endividados do país; Amazônia lidera ranking do Serasa

- Publicidade -

O Acre ocupa a 8ª posição no ranking dos Estados com população mais inadimplente do Brasil. De acordo com o Serasa, 44,58% dos acreanos, ou seja, 276.285 mil pessoas estavam com alguma dívida em aberto no mês em setembro.

A inadimplência significa o não pagamento de uma conta ou dívida e os dados são do último levantamento do órgão, realizado em setembro deste ano.

Os Estados da Amazônia Legal que dividiram o ranking com o Acre foram: Amazonas (51,50%), na primeira posição; Amapá (50,76%), em segundo lugar; Mato Grosso (48,70%), na quinta posição; e Roraima (46%), na 7ª posição. Todos estavam acima da média nacional, de 42,22% da população que deixou de pagar algum compromisso.

Veja o ranking dos Estados no mês de setembro:

Na comparação com o levantamento do mês de agosto, o número de inadimplentes no Acre aumentou, já que, anteriormente, o Estado ocupava a 9ª posição, com 43,77%, ou seja, 396 mil pessoas. À época, o ranking ainda era liderado pelo Amazonas (51,44%), seguido do Amapá (50,79%), Mato Grosso (48,78%) ainda na quinta posição, e Roraima (46,17%) no sexto lugar.

Se compararmos os dois meses, é possível perceber que a inadimplência aumentou apenas no Amazonas, enquanto nos outros Estados da Amazônia Legal, que estão no “Top 10”, o número de consumidores adultos que deixaram de pagar alguma dívida diminuiu.

Com informações da AGÊNCIA CENARIUM