Acre é o único estado da região Norte autorizado pelo SUS para realizar transplante de fígado

- Publicidade -

O Governo do Estado, por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), realizou mais um transplante de fígado na unidade.

Este é o quarto transplante desde o retorno do programa ocorrido neste ano. O órgão que chegou por volta das 12:30h na unidade hospitalar é proveniente de Campo Grande (MS).

O receptor, Francisco Michel Fernandes de Souza, 47 anos, portador de cirrose hepática é natural do município de Boca do Acre (AM) e aguardava na fila de espera por um fígado desde de setembro deste ano.

Ao todo desde o início do programa foram realizados 62 transplantes de fígados. De acordo com Dulciana Araújo, gerente de planejamento da Fundhacre, poder realizar esse tipo de procedimento em Rio Branco é uma vitória da saúde do Acre.

“Somos o único estado da região Norte habilitado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar transplante de fígado. Isso é muito importante para nossa gestão”, destacou.

Galeria de Imagens: