Acre continua isolado, por terra, devido os bloqueios em Rondônia

- Publicidade -

O Estado do Acre segue isolado, via terrestre, por causa dos bloqueios da BR-364. De acordo com o último boletim da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia (PRF-RO), divulgado na madrugada de hoje (21), existem sete pontos de bloqueios que precisam ser dissolvidos.

Dois oito pontos interditados na BR-364, destaque para a região da Ponta do Abunã, em Porto Velho. Por lá, os manifestantes tomaram o KM 1070 do Distrito de Nova Califórnia, que faz divisa com a Acrelândia, no Acre. Também existem bloqueios nos Distritos de Extrema (KM 1040) e Vista Alegre do Abunã (KM 938).

Na mesma região, caminhoneiros que não aderiram o ato antidemocrático reclamaram da demora da PRF em fazer valer a Lei. Eles estão preocupados com a onda violenta que vem surgindo nesses movimentos. A exemplo do que aconteceu no interior daquele estado, com uma carreta de uma rede de supermercados que foi saqueada e danificada.

No último final de semana, as redes sociais ficaram tomadas de vídeos mostrando os trabalhos da força de segurança em RO para a retirada dos manifestantes das estradas que cortam o estado. A ação foi realizada pela PRF-RO, Polícia Militar de Rondônia (PMRO) e Corpo de Bombeiros. Em Vilhena, oito pessoas foram detidas.

Por Wanglézio Braga/Acre News