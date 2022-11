Acre ainda não atingiu a cobertura vacinal de sua população, informa Sesacre

- Publicidade -

Durante reunião realizada na última sexta-feira (18) para verificar o aumento do número de casos de Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou que o Acre ainda não atingiu a cobertura vacinal de 90% de sua população com idades entre 3 e 120 anos, aptas a se vacinarem.

Dados do Programa Nacional de Imunização do Acre (PNI) revelam que mais de 145 mil acreanos não tomaram a primeira dose do imunizante. A vacinação é um dos planos de ação enfatiza ainda a ampliação da testagem para a covid-19 e o reforço nas ações de vacinação.

A vacina é comprovadamente o instrumento mais eficaz contra a covid-19. Ou seja, quanto maior a cobertura vacinal, menos casos graves da doença se desenvolverão. “As vacinas continuam à disposição da população nas unidades básicas de saúde. As pessoas precisam se conscientizar sobre a importância da vacinação e procurarem se vacinar”, frisou Renata Quiles, coordenadora do PNI no Acre.

Da redação do AcreNews com informações da Agência de Notícias do Acre