Ações da campanha Novembro Azul são realizadas nos presídios do estado

- Publicidade -

A campanha Novembro Azul, de conscientização sobre a saúde do homem, está em pleno andamento nas unidades prisionais do estado, sendo coordenada pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em parceria com a Secretaria de Saúde (Sesacre). Esta semana a ação foi levada à Unidade Penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá.

Palestras voltadas para a saúde do homem, com abordagens sobre o câncer de próstata, foram ministradas para 23 presos e 13 servidores da Unidade Prisional Tarauacá. Também foram realizados testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites B e C, assim como exames laboratoriais.

A equipe responsável pela execução da ação em saúde foi composta por um bioquímico, dois enfermeiros, três técnicos, uma médica e dois estudantes de enfermagem.

“Esse mês a instituição tem desempenhado ações voltadas ao Novembro Azul, com o objetivo de instruir e prevenir tanto os presos em regime fechado de todo o estado, como os servidores, e o objetivo é fortalecer as políticas de atenção”, esclarece Glauber Feitoza, presidente do Iapen.

Agência Acre