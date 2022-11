Acidente: Motorista sem CNH bate carro em moto e mata professora

- Publicidade -

Uma mulher de 43 anos morreu após um grave acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta na noite de sexta-feira (4/11), na BR-459, em Pouso Alegre, na Região do Sul de Minas. A batida aconteceu na altura do km 92, no Bairro Cantagalo, por volta das 19h30.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro, modelo Fiat/Tempra, seguia no sentido Congonhal para Pouso Alegre, atingiu na traseira da motocicleta após o motorista perder o controle de direção. O veículo desgovernado arrastou o veículo por cerca de 170 metros até invadir a contramão e ainda bateu de frente com um Ford/Fiesta, que seguia no sentido oposto.

A piloto da motocicleta identificada como uma professora de inglês, Maria Joseane Rosa da Silva, chegou a ser socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu ao dar entrada no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, com paradas cardíacas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, outra mulher, de 32 anos, passageira do carro atingido, foi socorrida em estado grave. O marido dela e condutor do veículo também ficou ferido. Os dois foram encaminhados ao Hospital Samuel Libânio.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do carro que provocou o acidente não tinha habilitação para dirigir automóvel e se recusou a fazer o teste de etilômetro. A polícia não informou se o homem foi preso.

O corpo da professora foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) . Posteriormente liberado, será velado em Pouso Alegre e o enterro está previsto para a tarde deste sábado (5).

Fonte: Correio Braziliense