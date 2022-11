Acidente: Jovem sofre fratura na perna após bater em sinalização de trânsito

- Publicidade -

Carlos Pedrosa Gomes de 24 anos sofreu um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (5), na Avenida Antônio da Rocha Viana, Bairro Conquista em Rio Branco Acre.

Carlos pilotava a motocicleta modelo factor vermelha, placa MZQ-7683 sentido centro-bairro, quando próximo a rotatória do horto florestal ele perdeu o controle da motocicleta, bateu no meio fio e se chocou na placa de trânsito no local, segundo policiamento de trânsito.

Com a violência do impacto, a vítima teve a perna direita quebrada e múltiplas escoriações pelo corpo.

A viatura 07 do SAMU foi acionada por populares, chegando no local, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a vítima que foi encaminhado ao Pronto Socorro da Capital.

O policiamento de trânsito isolou a área para trabalhos de pericia e após, a moto foi removida do local pelos familiares de Carlos.