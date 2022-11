Acidente grave: Motorista perde controle de carro e capota com filho de seis anos dentro

- Publicidade -

Dircinei Francisco Lima de Souza, de 57 anos, se envolveu em um acidente automobilístico, na noite desta quarta-feira, 9, na AC-10, conhecida como estrada de Porto Acre, na altura do km 05, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações, o motorista Dircinei, trafegava em um veículo modelo Pajero, de placas NAC-5458, na companhia do seu filho Josué Francisco Maciel de Souza, de 6 anos, quando no quilômetro 05, o condutor teria possivelmente dormido ao volante e colidiu na traseira de uma caminhonete que estava á sua frente.

O veículo atingido seria da empresa Energisa, que fazia o percurso sentido Rio Branco/Porto Acre. Segundo relatos do motorista da caminhonete, ele fazia o trajeto há 40 km/h, devido á escuridão e os problemas que a rodovia apresenta. Na altura do km 05, sentiu três batidas na traseira do veículo e ficou assustado, achando que seria um assalto.

Como as batidas persistiram, o motorista, que não teve o nome revelado, resolveu abrir para a direita, dando passagem para o veículo Pajero, mas o motorista (Dircinei) perdeu o controle da direção e capotou algumas vezes, parando a 300 metros dentro da área de mata, que fica às margens da estrada.

Moradores que presenciaram o acidente, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância (05), para socorrer pai e filho. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também se deslocou até o local, com ferramentas apropriadas, caso precisasse fazer o desencarceramento de vítimas das ferragens do veículo, o que não houve necessidade.

Pai e filho foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Dircinei teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), de grau moderado e a criança teve inchaços no rosto e na altura dos olhos.

A criança informou aos paramédicos, que o pai dele dormiu ao volante durante o percurso, causando o acidente. Segundo a tenente do Corpo de Bombeiros, o homem estava vários dias sem dormir e tomava remédios controlados, o que possivelmente pode ter ocasionando o apagão e consequentemente o acidente.

Veja o vídeo: