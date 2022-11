Acidente fatal: Homem em situação de rua morre atropelado por caminhão caçamba

- Publicidade -

Um homem em situação de rua morreu atropelado pelo caminhão caçamba na madrugada de Quinta-feira (10), no cruzamento entre a Avenida Getúlio Vargas e a Nações Unidas, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas que presenciaram o momento exato do acidente, a vítima que não teve identidade revelada por não portar documentos pessoais, estaria sobre efeitos de entorpecentes e possivelmente estaria alucinado devido a grande quantidade usada na noite de quarta-feira (9). Pela madrugada, a vítima estaria perambulando pelas ruas do centro fazendo zigue-zague.

Quando chegou no cruzamento da Av. Getúlio Vargas com Nações Unidas, o caminhão caçamba carregado de barro, trafegava sentido bairro-centro quando se deparou com a vítima que ao atravessar a avenida teria se jogado na frente do caminhão, sem que o motorista tivesse chance de frear.

O motorista permaneceu no local bastante abalado e precisou de atendimento médico e foi encaminhado ao pronto-socorro da capital.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram só puderam constatar o óbito.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito foram acionados e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para serem realizados os exames cadavéricos.

Veja o vídeo:

IMG_5657