Acerto de contas: Ex-presidiário é morto a tiros em via pública em Cruzeiro do Sul

Wesley Lineker de Jesus da Silva, de 29 anos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira,17, no bairro Saboeiro, rua Nilo Façanha, próximo a Escola Terezinha Savedra, no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Conforme informações de populares, o homem caminhava em via pública, quando criminosos se aproximaram e efetuaram vários disparos contra a vítima. Após cometerem o crime, os bandidos se evadiram do local.

Moradores ouviram os disparos e se deslocaram em direção de onde veio o barulho dos tiros e encontraram o jovem caído, agonizando. O Samu foi acionado, mas quando chegou no endereço, os paramédicos constataram a morte do rapaz.

Segundo informações, Wesley era ex-presidiário, e o crime pode está ligado a guerra entre facções rivais. Policiais Militares estiveram no local, colheram informações com testemunhas, mas até o momento ninguém foi preso.

A polícia isolou a área para os trabalhos dos peritos do Instituto Médico Legal de Cruzeiro do Sul, que após todos os procedimentos, recolheu o corpo de Wesley e encaminhou para a sede do IML, para dar continuidade aos trabalhos periciais de necropsias.

O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.