Ação integrada das polícias prende acusado de agressões contra criança no interior de Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Na tarde desta segunda-feira (14), o conselho tutelar de Cruzeiro do Sul – Acre, recebeu denúncia de agressão física e sexual contra uma criança. O crime aconteceu no Ramal Lua Clara, Projeto Santa Luzia, interior de Cruzeiro do Sul.

Temendo pela integridade física dos conselheiros, a equipe acionou o Grupo de Rondas Ostensivas Tático Móvel – ROTAM e o grupamento de Policiamento Ambiental, para os acompanharem até o local da denúncia.

Ao chegarem ao local, as polícias adentraram na residência e conseguiram prender o autor do crime e acolheram a criança que foi em direção a equipe muito assustada.

A criança tinha muitas marcas de agressões espalhadas pelo corpo, no olho e na boca e segundo a própria, foram feitas pelo pai.

Os policiais constataram que o autor das agressões tem histórico de cometimento de crimes. Ele foi encaminhado para a delegacia de Cruzeiro do Sul para os procedimentos cabíveis e a criança ficou sob a proteção do Conselho Tutelar.