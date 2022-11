Ação da UNAMA vai ofertar gratuitamente atendimentos sociais, jurídicos e de saúde no Via Verde Shopping

- Publicidade -

No próximo sábado a UNAMA, Universidade da Amazônia, vai ofertar atendimentos gratuitos nas áreas social, jurídica e de saúde para toda a comunidade a partir das 8H no Via Verde Shopping.

O projeto UNAMA de Portas Abertas vai envolver professores e acadêmicos em uma grande ação voluntária voltada para toda a comunidade.

Um dos pontos inéditos da ação será a conciliação de processos que tramitam no Tribunal de Justiça do Acre.

Na área da saúde serão ofertadas aferição de pressão, testes rápidos e orientações.

Na área social, a equipe da UNAMA vai atender com serviços de orientação.

Acre News