Abertura da Copa do Catar será transmitida em dois telões no Via Verde Shopping; confira a programação

Falta pouco para ser dada a largada do maior evento de futebol do mundo, a copa do Catar 2022, que reúne 32 seleções de diversas partes, incluindo a brasileira, que segue na busca pelo sexto título. A abertura oficial do torneio será neste domingo, 20, às 10h, e quem aprecia o evento vai poder acompanhar em dois telões, no Via Verde Shopping.

O Brasil só entrará em campo no dia 24. Mas, a cerimônia de abertura, geralmente, conta apresentações musicais e discursos, o que se espera também no Catar.

A abertura será no estádio Al Bayt, cerca de uma hora antes da primeira partida do torneio, entre Catar e Equador.

Para os apaixonados por futebol, além de dois telões no shopping, ainda haverá atrações musicais com o cantor Ixã Baribay, neste domingo.

Vale ressaltar que dos dias 20 de novembro a 2 de dezembro, o shopping funcionará das 10h às 22h. No dia 24, haverá apresentação do Novo Samba; DJ Pablo Germano, no dia 28, e Jadson Santos, em 2 de dezembro.

Confira a programação de transmissão:

– 20/11, abertura da Copa, 10h;

– 24/11, Brasil e Sérvia, 14h;

– 28/11, Brasil e Suíça, 11h;

– 02/12, Brasil e Camarões, 14h.

Mudança de horário nos órgãos

Em decreto publicado na edição desta sexta-feira, 18, no Diário Oficial do Estado (DOE), o governo do Acre divulgou os horários de funcionamento dos órgãos públicos estaduais, durante os jogos do Brasil, na Copa do Mundo de 2022. (Veja aqui como ficam os horários)

O Judiciário acreano e a Federação Brasileira de Bancos (Fenabran) também comunicaram a alteração no horário de funcionamento das instituições, nos dias em que houver jogos do Brasil.

Já na Universidade Federal do Acre (Ufac), a mudança ocorrerá da seguinte forma: quando o jogo da seleção brasileira ocorrer às 10h, não haverá expediente; às 11h, expediente será até 9h; e, quando houver jogo às 14h, haverá expediente até 12h.

